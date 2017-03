CORUMBIARA: servidor contesta presidente da Câmara e caso vira bate-boca nas redes sociais

Na sessão desta semana do Poder Legislativo de Corumbiara, o vereador Valdinei Espíndola (foto), conhecido como “Caveirinha”, criticou a administração municipal fazendo uso de suposta situação envolvendo o funcionário público Adriano da Costa Reginaldo.

A alegação do parlamentar – que é presidente do Parlamento local – até que fazia certo sentido, porém aparentemente ele não estava bem informado acerca do assunto e levou o troco.

O caso é mais ou menos clássico na administração pública. Trata-se da situação em que apenas um funcionário é capacitado para exercer tarefa de certa complexidade e vital para o serviço, tornando a repartição para a qual trabalha refém de seu conhecimento. Caveirinha pediu a palavra para comentar suposta ocorrência de fato desta natureza na Secretaria Municipal de Saúde, citando Adriano como único capacitado de alimentar os programas de informática do setor para deixar o Município em condições de receber recursos.

Segundo o vereador, Adriano estaria pedindo para deixar a função e retornar a seu trabalho original, que seria auxiliar de serviços gerais, e a outra pessoa capacitada para dar prosseguimento ao trabalho, designada por Caveirinha como “Elza”, também não queria assumir a função. “É isso que acontece quando se capacita apenas uma ou duas pessoas para determinado serviço, como aconteceu neste caso. Agora, ficamos reféns destes servidores”, disse Adriano.

Adriano reagiu através de nota de esclarecimento postada em redes sociais. Ele declarou não ser responsável pelo problema criado, dizendo-se apenas ser “técnico capacitado com certificado e com experiência comprovada”. Ele confirma ser concursado como auxiliar de serviços gerais, mas garante que não tem nomeação para exercer a função atual. A portaria em questão teria lhe sido retirada desde outubro do ano passado, pelo prefeito anterior. No entanto, ele declara que permaneceu no trabalho a fim de não prejudicar o município, e na gestão atual comunicou a seus superiores a situação, inclusive citando que tinha férias vencidas para gozar.

O tempo passou e mais um período de féria acumulou-se, “porque não se disponibilizou funcionários para o setor”. Ele ainda acrescenta que cobrou medidas de seus superiores devido ao “acúmulo de tarefas”. Na nota ele faz mais esclarecimentos técnicos, dizendo inclusive ter alertado a administração sobre problemas que poderiam prejudicar o encaminhamento de recursos, sem no entanto ser lhe dada a devida atenção.

Na nota o servidor ainda faz outras críticas ao presidente da Câmara, mas o que se tira de mais relevante na questão é que o Município de Corumbiara pode enfrentar sérios problemas no setor de Saúde devido a esta situação.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia