Força Tática recupera moto e objetos furtados na APAE de Colorado

Uma guarnição da Força Tática, recuperou uma moto e vários outros objetos que haviam sido furtados na APAE e em uma escola de Colorado do Oeste. Os policiais ainda prenderam o suspeito e um receptador dos produtos na manhã desta quinta-feira, 23.

O fato se deu enquanto os policiais estavam em patrulhamento pela Rua Paraíba no Bairro Novo Tempo, em Vilhena, quando viram um rapaz saindo de um conjunto de quitinetes, com uma motoneta Honda Biz 125, placa de Colorado do Oeste.

O local já é conhecido como ponto de encontro de usuários de drogas, os policiais abordaram o suspeito e foi constatado que ele não portava nenhum tipo de documentação pessoal e nem do veículo.

O rapaz se identificou como sendo Breno Araújo da Silva, porém não enganou os experientes agentes da lei, já que o suspeito tem várias passagens pela polícia e seu nome verdadeiro é Wendro da Costa Souza, de 22 anos (vulgo Dim).

Os policiais entraram em contato com a cidade de Colorado, e assim descobriram que a moto havia sido furtada da APAE no último final de semana.

Sem saída, o suspeito acabou confessando que havia furtado na APAE de Colorado a motocicleta, uma televisão de marca Semp Toshiba 40”, além de um capacete e dois receptores. Na escola Manoel Bandeira que fica ao lado da APAE o suspeito ainda furtou uma caixa de som amplificada.

Após a confissão o jovem revelou onde estavam os objetos furtados e levou a polícia até um receptador que estava com a televisão e foi identificado como Thailuan Cabral Dias, de 20 anos, ele cumpre pena em regime semiaberto pelos crimes de assalto à mão armada e tráfico de drogas.

Já Wendro estava foragido do sistema semiaberto, tendo rompido a tornozeleria que permitia seu monitoramento. Ambos receberam vos de prisão.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados à delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia