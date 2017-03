Prêmio “Personalidade em Evidência” acontece neste sábado

A partir das 20h00 no salão Espaço Nobre acontece a entrega do prêmio “Personalidade em Evidência”, organizado pela Tergon Produções e Eventos. O prêmio chega a sua 10º edição e homenageará 40 personalidades que se destacaram por sua atuação no município.

Segundo o colunista social, Valdeci Tergon, convidados de Ji-Paraná, Cacoal, Chupinguaia, e do município mato-grossense de Sapezal, participarão da festa. Além da premiação o evento contará também com um desfile de moda de Mônica Seixas, apresentando as coleções de vestimentas de gala.

De acordo com Tergon a festa terá edição especial na revista Evidência e no programa Brilhante, que vai ao ar na Rede TV. Para este ano, Tergon, afirma querer surpreender seus convidados.

Como em edições anteriores o Personalidade em Evidências conta sempre com uma presença vip, porém neste ano o nome é surpresa. Já participaram do prêmio os artistas Dr. Holywood, ex-BBB Natalia Casassola, Livia Andrade, os gêmeos Fabio e Gustavo, Elke Maravilha, ex-BBB Joseane, Ângela Bismark, dentre outros.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação