Bombeiros identificam corpo encontrado boiando em rio

O corpo encontrado na manhã desta sexta-feira, 24, as margens do Rio Machado foi identificado pelo Corpo de Bombeiro de Cacoal.

Trata-se do pescador Advair Silva, morador do município de Pimenta Bueno (RO). Segundo informações preliminares, ele teria saído para pescar no último domingo e não voltou para sua residência.

Conforme foi apurado pela equipe de reportagem do jornal Correio de Rondônia, o pescador teria sido vítima de afogamento. Porém, a Polícia judiciária irá investigar o caso. A família já foi contatada e nas próximas horas deverá seguir com o corpo para ser velado em Pimenta.

Advair Silva foi encontrado próximo a Ilha do Correntinha.

Fonte: News Rondônia