BR-364: acidente envolvendo duas carretas e um caminhão deixa duas vítimas presas às ferragens

O acidente que envolveu três caminhões aconteceu por volta das 17h20 desta quinta-feira, 23, na altura do km 401, da BR 364, entre as cidades de Jaru e Ouro Preto do Oeste – RO.

Segundo os envolvidos, uma equipe do DNIT interrompia o trânsito para realizar trabalhos as margens da rodovia, quando uma carreta bi-trem que seguia sentido Ouro Preto freou bruscamente para não atingir o veículo da frente.

Atrás da carreta seguia um caminhão ¾ baú, que também conseguiu frear a tempo. No entanto, outro bi-trem carregado que seguia logo atrás do segundo veículo, não conseguiu parar e atingiu o caminhão lhe impulsionando para frente deixando-o imprensado entre as duas carretas.

Dentro do pequeno caminhão que presta serviço de entrega para empresa City Lar, estavam dois ocupantes, que ficaram presos nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Jaru e Ouro Preto do Oeste foram acionados e retiraram as vítimas das ferragens.

O Sargento Aquino do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto informou que uma das vítimas foi retirada das ferragens com ferimentos mais leves, porém o condutor apresentava fraturas expostas.

Após os trabalhos de retirada das vítimas das ferragens, a Polícia Rodoviária Federal começou a liberar o trânsito que já ultrapassava 08 quilômetros de congestionamentos em ambos os lados da via.

Devido o estado de saúde das vitimas, elas tiveram que serem encaminhadas para a cidade de Cacoal – RO.

Fonte: Jaru online