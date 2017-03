Com apoio da Fundação Cultural, começa hoje convenção de tatuagem

A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) vai apoiar a realização da segunda edição da Convenção de Tattoo, que acontece neste final de semana no município.

O evento contará com a presença de vários tatuadores, e apresentações culturais de músicas, danças, além de exposição de quadros artísticos.

A parceria foi firmada na tarde desta quarta-feira, 22, na sede da FCV. O organizador do evento, Timilo Tattoo, agradeceu o apoio e destacou que o evento é importante, pois é o maior do setor em Rondônia.

A convenção vai iniciar sexta-feira, 24, e encera no domingo, 26, e será realizada no Rotary Club de Vilhena, das 9h às 22h. A previsão é que cerca de 60 tatuadores de vários cantos do Brasil, Peru e da Bolívia participem do evento.

“Vários tatuadores de Rondônia estarão na convenção. O público que prestigiar o evento não vai se arrepender”, disse o organizador que ressaltou ainda que será realizado um concurso “Miss Tatto” com a presença do jurado Andy Marques, que veio de Rio de Janeiro especialmente para o evento.

Marques afirmou que no concurso não será julgado apenas a tatuagem, mas também a simpatia, beleza e a apresentação. A entrada no evento custa apenas R$10,00, e um quilo de alimento.

O presidente da FCV, Djavan Santos, destacou que a autarquia pretende apoiar também a convenção no próximo ano. Ele ressaltou que eventos como este são importantes, pois proporcionam à população meios de interações e lazer.

Texto e foto: Assessoria