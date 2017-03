CPI: Câmara intima testemunhas no caso dos vereadores acusados de corrupção

O vereador Carlos Antônio Jesus Suchi – presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aberta para apurar se as acusações feitas contra os vereadores reeleitos Ângelo Mariano Donadon Junior (PSD), Vanderlei Amauri Graebin (PSC) e Carmozino Alves Moreira (PSDC) são procedentes.

De acordo com o presidente da CPI – 19 pessoas foram convocadas para prestarem esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, em audiência que será realizada nos dias 27 e 28 de março de 2017, a partir das 08 horas da manhã.

Sendo que, o não comparecimento injustificado de qualquer testemunha poderá resultar em pedido judicial de condução coercitiva, nos termos da Lei Processual Penal.

Foram estipulados 20 minutos para cada depoimento. Ficando acordado que as testemunhas arroladas pelo vereador Vanderlei Graebin serão ouvidas no dia 29 de março de 2017. As testemunhas arroladas pelo vereador Junior Donadon no dia 30 de março de 2017 e as testemunhas do acusado vereador Carmozino Alves, no dia 31 de março de 2017.

Já, os vereadores denunciados irão prestar depoimento no dia 1° de abril de 2017 – a partir das 08 horas da manhã, acompanhados de seus respectivos advogados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra/Arquivo