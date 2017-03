Curso de especialização capacita profissionais de saúde de Vilhena

22 profissionais da saúde de Vilhena foram beneficiados com um curso de especialização ofertado pelo Ministério da Saúde e ministrado pelo Hospital Sírio Libanês.

Esta é a segunda turma que forma preceptores através do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-Sus).

A aula inaugural ocorreu no Senac de Vilhena nesta quarta-feira, 22, e contou com a presença do secretário adjunto de saúde, Evandro Gomes; da coordenadora de assistência hospitalar, Susiane Bonfim; do coordenador da residência médica, Jânio Marques; a diretora do Hospital Regional, Graziele Jacob; e a responsável por ministrar as aulas, Paula Fernanda Ribeiro de Souza.

Segundo o médico Jânio Marques, os cursos de preceptorias têm valores altos pelo sistema particular e pelo SUS ocorrem através de uma parceria firmada entre algumas instituições hospitalares e o Ministério da Saúde e a iniciativa surgiu por parte do Governo Federal depois de pedidos do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems). “O Ministério observou que os profissionais precisavam que a competência em relação à humanização do SUS fosse melhorada”, explicou.

Cerca de três encontros mensais garantem o curso de duração de quase um ano. A enfermeira Graziele Jacob, que atualmente é diretora de práticas assistenciais do Hospital Regional, explicou que as metodologias utilizadas no curso são fundamentais no aprendizado do aluno. “Eu fiz o curso no ano passado em uma turma de 40 alunos e hoje tenho uma visão mais ampla do sistema de saúde”, acrescentou.

Representando a prefeita na solenidade, o secretário adjunto, Evandro Gomes, lembrou da prioridade da gestora na capacitação dos profissionais. “A prefeita Rosani Donadon deixou claro a nós a determinação de manter os profissionais com os conhecimentos atualizados através de cursos e capacitações. Este é um dos cursos que renovam os conhecimentos dos servidores. Espero que todo esse conhecimento adquirido seja revertido em benefícios para os usuários dos nossos serviços”, encerrou.

