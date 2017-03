DOMINGO: VEC promoverá sorteio de camisas em jogo contra o Genus

A diretoria do Vilhena Esporte Clube decidiu sortear 5 camisetas oficiais do clube no intervalo da partida contra o Genus, que acontece neste domingo, 26, no Estádio Portal da Amazônia em Vilhena.

A promoção será válida para ingressos adquiridos de forma antecipada. Os bilhetes poderão ser comprados na Banca do Zóio, no valor de R$ 20,00.

Já para quem quiser adquirir a camiseta do clube, no valor de R$ 50,00, terá direito a entrada livre para a partida de domingo.

A outra novidade anunciada pela diretoria é o ingresso destinado para as mulheres. Essas terão direito a pagar apenas meia-entrada, ou seja, R$ 10,00.

Porém, esses bilhetes só serão vendidos no dia do jogo, na bilheteria do estádio Portal da Amazônia.

O Lobo do Cerrado entra em campo no domingo, às 16h (horário de Rondônia), diante do Genus em jogo válido pela terceira rodada do Rondoniense Sicoob 2017.

Autor: Assessoria

Foto: Lu Coelho