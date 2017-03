Em plena luz do dia, bandidos assaltam casa no centro de Vilhena

O assalto foi registrado pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 24, numa casa na Avenida Liberdade, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que estava em casa, quando os bandidos invadiram o imóvel pulando o muro ao lado que está coberto pelo mato.

De arma nas mãos, os ladrões exigiram que a vítima entregasse o dinheiro. Os marginais levaram cerca de R$ 500,00.

A PM foi chamada e colheu informações, inclusive imagens capturadas por câmeras de segurança do local para tentar localizar os suspeitos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia