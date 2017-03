Em reunião com senador, prefeita comemora conquistas para saúde de Vilhena

O senador Valdir Raupp (PMDB) esteve em Vilhena nesta quinta-feira, 23, e se reuniu no auditório da prefeitura de Vilhena com a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o vice Darci Cerutti (DEM), e com deputada Rosângela Donadon(PMDB), secretários e vereadores municipais.

Ao discursar, Rosani Donadon falou da situação em que encontrou a saúde de Vilhena, sobre os avanços em 80 dias de mandato e sobre as conquistas para os próximos meses.

Inicialmente, a prefeita recebeu das mãos de Raupp um ofício com a emenda de R$ 2 milhões, montante que será destinado à reforma do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira. “Assumimos o hospital em uma situação crítica e percebemos a necessidade de uma reforma na unidade. O senador se comprometeu a nos ajudar e hoje pessoalmente veio aqui nos entregar. Agradecemos cada parlamentar que tem sido parceiro da nossa administração”, comentou.

Rosani lembrou que conseguiu recuperar recursos que o município perderia se não desse agilidade aos processos. “Estamos adquirindo carrinhos de anestesia, ventiladores mecânicos, bomba de difusão, mesas cirúrgicas, aparelho de ultrassom e uma série de equipamentos necessários para o bom funcionamento do hospital”, comemorou. Além disso, o município receberá no próximo mês quatro ambulâncias, já recebeu várias cargas de medicamentos e realizou a contratação de vários médicos. “Já temos a certeza de três aparelhos de raio-x já para este primeiro ano de mandato”, disse Rosani.

A mandatária ainda mencionou críticas que tem recebido. “Vejo adversários dizendo que nada mudou. Mudou sim. Estamos trabalhando incansavelmente para que a nossa saúde melhore e não vamos medir esforços para alcançar nosso objetivo de dar conforto ao cidadão vilhenense. É pela população que trabalho todos os dias e mais do que críticas recebo elogios pelos avanços que já conseguimos”, frisou.

Raupp também falou sobre a Saúde e enfatizou a competência do secretário Marco Aurélio Vasques. “Ele estruturou o Hospital Regional de Cacoal e já está reestruturando a saúde de Vilhena”, encerrou.

Texto e foto: Assessoria