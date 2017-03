Formado pela USP, novo secretário de trânsito é apresentado por prefeita em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 24, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) apresentou o novo secretário de Trânsito, Fábio Sartori Vieira.

A apresentação aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a presença do secretário de Terras, Daniel Machado dos Santos.

O novo secretário é mestre em engenharia de transporte pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente cursa doutorado na mesma área.

“Estou muito feliz com a oportunidade que a prefeita me deu. Nasci em Vilhena e fui embora estudar, e agora estou voltando para fazer a diferença e trabalhar para melhorar o nosso município”, disse o secretário.

Vieira afirma que conhece a realidade local do trânsito e pretende trabalhar vários projetos para melhorar o setor, com investimento na sinalização e também de infraestrutura.

A prefeita Rosani Donadon disse que está confiante no novo titular da pasta e fará um bom trabalho. “Precisamos de pessoas empenhadas para trabalhar e fazer Vilhena voltar a ser referência em Rondônia. Acredito que o novo secretário tem garra e realizará um grandioso trabalho para melhorar o trânsito no município”, afirmou a prefeita.

