JBS suspende produção em 33 unidades, incluído a de Vilhena

Por três dias a produção de carne bovina deve ficar suspensa em 33 unidades das 36 pertencentes à impressa JBS no Brasil, incluído a de Vilhena. Em nota enviada ao Extra de Rondônia a assessoria de imprensa destacou que a produção também deve sofrer uma redução de 35%.

Confira a nota na íntegra:

“A JBS confirma que suspendeu, por três dias, a produção de carne bovina em 33 unidades das 36 que a empresa mantém no país. Para próxima semana, a Companhia irá operar em todas as suas unidades com uma redução de 35% da sua capacidade produtiva.

Essas medidas visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores da carne brasileira. A JBS ressalta que está empenhada na manutenção do emprego dos seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa