Prefeita se reúne com superintendente e garante parceria com IBAMA

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon(PMDB) se reuniu na manhã desta sexta-feira, 24, com o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Carlos Alberto Paraguaçu Chaves, e também com o chefe da unidade técnica do IBAMA em Vilhena, José Rodrigues Silva.

O encontro teve como finalidade a efetivação de uma parceria entre o órgão federal e o Poder Executivo vilhenense.

A parceria, de acordo com a prefeita, será bilateral e cada órgão irá se ajudar conforme suas necessidades e do modo que puder. “O IBAMA se dispôs a nos ajudar com doações de equipamentos e madeiras apreendidas durante suas operações. A prefeitura irá auxiliar em atividades básicas como auxílio de manutenção, por exemplo”, explicou Rosani Donadon.

Carlos Paraguaçu agradeceu à prefeita pela disponibilidade em ajudar e relatou que o IBAMA está adotando novas políticas de trabalho. De acordo com o superintendente, o órgão está se renovando e a nova palavra de ordem é parceria com Municípios e entidades a fim de garantir a estruturação destes. “O IBAMA não tem condições de armazenar e se responsabilizar por equipamentos. Os Municípios, no entanto, podem utilizá-los. Isso gera economia às prefeituras e ao mesmo tempo auxiliar o IBAMA na prestação dos seus serviços”, comentou o superintendente.

RESULTADO

O secretário de agricultura do município de Vilhena, Rogério Henrique, participou do encontro e destacou que já está em fase de conclusão a doação de caminhões, motocicletas e algumas moto-serras que serão utilizadas pelo poder executivo.

Texto e foto: Assessoria