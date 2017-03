Representantes da Semosp e Semed avaliam reparação de pontes na área rural

Uma equipe de representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e da Secretaria de Educação (Semed) visitaram na manhã desta, quarta-feira, 21, as regiões do Vista Alegre e Baixadão para averiguação e reparação das pontes da área rural de Vilhena.

A visita contou com a presença do secretário-adjunto de Obras, Isaías Donadon, e do representante do Transporte Escolar da Semed, Gedean Rodrigues, que analisaram as condições de tráfego e acesso às escolas da localidade. Eles participaram de uma reunião com moradores e se prontificaram a atender as reivindicações.

Gedean informou que o transporte nesse período de chuvoso será realizado, por meio de baldeação até que seja concluída as ações para melhorar a trafegabilidade e facilitar o acesso dos alunos às escolas.

De acordo com Isaías Donadon, a Semosp vai realizar as melhorias nas estradas rurais através de convênios do FITA, além de outros recursos para potencializar as ações e contribuir com o desenvolvimento do município.

A Semosp deslocou maquinários para iniciar os serviços de reparos na zona rural. Isaías Donadon ressaltou que em breve a secretaria irá fazer uma força tarefa em parceria com a residência de Colorado do Oeste do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

“A prefeita Rosani Donadon está empenhada em buscar recursos para equipar a Semosp, para que possamos trabalhar nos reparos e conservação das vias de Vilhena para aumentar e melhorar a qualidade dos serviços”, finalizou o secretário-adjunto.

Texto e fotos: Assessoria