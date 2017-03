Seduc convoca 410 professores, técnicos e intérpretes de Libras; veja a lista

A Secretaria Estadual de Educação efetivará 355 professores e 55 técnicos aprovados em concurso público no ano passado, para ocuparem vagas em escolas na maioria dos 52 municípios rondonienses.

Convocados para a posse ainda esta semana, na próxima eles já poderão se apresentar para o trabalho, informou hoje (23) a gerente de Provimento, Avaliação de Desempenho e Saúde Ocupacional da Seduc, Benilce Matos.

Os 55 técnicos estão assim distribuídos: 42 cuidadores, 12 intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e um revisor de Braille.

O decreto assinado pelo governador Confúcio Moura foi publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia, edição eletrônica do dia 21 de março.

Para a posse, os aprovados devem apresentar diversos documentos. Os principais são os seguintes:

► Escolaridade, certidão de nascimento ou casamento, original e uma fotocópia;

► Certidão de nascimento de nascimento dos dependentes legais, menores de 18 anos de idade, original e uma fotocópia;

► Cartão de vacinas dos dependentes menores de cinco anos de idade, original e uma fotocópia; cédula de identidade, original e 2 duas fotocópias (autenticadas em cartório);

► CPF, original e duas) fotocópias; título de eleitor, original e uma fotocópia; comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral podendo ser tíquete de comprovação de votação ou certidão de quitação, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, original;

► Cartão do Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Assistência ao Servidor Público (Pasep).

Se os candidatos nomeados não forem cadastrados deverão apresentar declaração correspondente.

VEJA OS MUNICÍPIOS E DISTRITOS CONTEMPLADOS

COM AS CONTRATAÇÕES NO CONCURSO SEDUC 2016

COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO (CRE) DE ALTA FLORESTA OESTE

Município de Alta Floresta do Oeste

Município de Alto Alegre dos Parecis

CRE DE ARIQUEMES

Município de Ariquemes

Município de Alto Paraíso

Município de Cacaulândia

Município de Cujubim

Município de Monte Negro

Município de Campo Novo de Rondônia

Projeto de Assentamento Rio Branco/Campo Novo de Rondônia

CRE DE BURITIS

Município de Buritis

Distrito de Jacinópolis/Buritis

Distrito de Rio Pardo/Buritis

CRE DE CACOAL

Município de Cacoal

Município de Ministro Andreazza

CRE DE CEREJEIRAS

Município de Cerejeiras

Município de Pimenteiras do Oeste

Município de Corumbiara

Distrito de Rondolândia/Corumbiara

Distrito de Vitória da União/Corumbiara

CRE DE COSTA MARQUES

Município de Costa Marques

Distrito de São Domingos

CRE DE ESPIGÃO DO OESTE

Município de Espigão do Oeste

CRE DE EXTREMA

Distrito de Extrema/Porto Velho

Distrito de Nova Califórnia

Distrito de Vista Alegre do Abunã

CRE DE GUAJARÁ-MIRIM

Município de Guajará Mirim

Município de Nova Mamoré

Distrito de Surpresa

Teófilo Limão

CRE DE JARU

Município de Jaru

Distrito de Tarilândia/Jaru

Distrito de Bom Jesus/Jaru

Município de Theobroma

Distrito Colina Verde/Governador Jorge Teixeira

CRE DE JI-PARANÁ

Município de Ji-Paraná

Distrito de Nova Londrina/Ji-Paraná

Distrito de Nova Colina/Ji-Paraná

Município de Alvorada do Oeste

Município de Presidente Médici

Projeto de Assentamento Chico Mendes/Presidente Médici

Distrito de Estrela de Rondônia/Presidente Médici

Distrito de Novo Riachuelo/Presidente Médici

Município de Urupá

Vila Bandeira Branca/Presidente Médici

Vila Camargo/Presidente Médici

CRE DE MACHADINHO DO OESTE

Município de Machadinho do Oeste

Distrito do 5º BEC/Machadinho do Oeste

Município de Cujubim

Município de Vale do Anari

CRE DE OURO PRETO DO OESTE

Município de Ouro Preto do Oeste

Município de Mirante da Serra

Município de Nova União

Município de Vale do Paraíso

Distrito de Santa Rosa/Vale do Paraíso

CRE DE PIMENTA BUENO

Município de Pimenta Bueno

Distrito de Querência do Norte/Primavera de Rondônia

Município de São Felipe do Oeste

Distrito de Novo Paraíso/São Felipe do Oeste

Município de Primavera de Rondônia

CRE DE PORTO VELHO

Município de Porto Velho (Capital)

Distrito de Abunã/Porto Velho

Município de Candeias do Jamari

Distrito de Calama/Porto Velho

Distrito de Jaci-Paraná/Porto Velho

Distrito de União Bandeirantes/Porto Velho

Distrito de Mutum Paraná/Porto Velho

Distrito de Nazaré/Porto Velho

Município de Itapuã do Oeste

Distrito de Triunfo/Candeias do Jamari

CRE DE ROLIM DE MOURA

Município de Rolim de Moura

Distrito de Nova Estrela/Rolim de Moura

Distrito de Migrantinópolis/Novo Horizonte do Oeste

Município de Castanheiras

Município de Nova Brasilândia do Oeste

Município de Santa Luzia

CRE DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Município de São Francisco do Guaporé

Município de Seringueiras

Município de São Miguel do Guaporé

CRE DE VILHENA

Município de Vilhena

Município de Chupinguaia

Distrito de Boa Esperança/Chupinguaia

Município de Cabixi

Distrito de Planalto/Cabixi

Distrito de Novo Plano/Chupinguaia

Autor: Assessoria