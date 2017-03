VÍDEO: Excesso de umidade obriga Semosp interromper trabalhos no Embratel

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) realizou nesta quinta-feira, 23, o patrolamento da Avenida Arnaldo Batista de Andrade, conhecida popularmente como 627, no bairro Embratel, em Vilhena.

O titular da pasta, Josué Donadon, informou que a ação tinha como objetivo dar início à força-tarefa em obras de recuperação das ruas e avenidas do bairro, mas devido às constantes chuvas o trabalho será adiado por mais alguns dias. “Peço a compreensão da população, pois vamos aguardar o período chuvoso passar. Há muito excesso de umidade no bairro. E em breve, começaremos as melhorias nos bairros Embratel, Assossete e outros dessa localidade”, disse o secretário.

Josué Donadon explicou que será executado o trabalho de patrolamento das ruas dos bairros, bem como o cascalhamento. Além disso, algumas ruas do Embratel serão pavimentadas. “Estamos trabalhando empenhados para recuperar as ruas e melhorar o descolamento dos moradores nestes bairros”, salientou o secretário.

CIDADE LIMPA

O secretário de Obras fez um balanço das obras executadas à frente da pasta, que iniciou com a recuperação de ruas no bairro Cristo Rei, Bodanese, entre outros, além da limpeza de canteiros centrais das principais avenidas, como Major Amarante.

Josué Donadon disse que o objetivo do trabalho é cumprir o planejamento estratégico que visa limpar todos os bairros do município. “A prefeita Rosani Donadon está acompanhado as ações de limpeza das ruas e avenidas de Vilhena, pois é um compromisso da gestão pública manter a cidade limpa”, concluiu o titular da Semosp.

CHUVA ACIMA DA MÉDIA

De acordo com pesquisador da Embrapa Rondônia, Vicente Godinho, o mês de março vai chover ainda mais. Percentualmente, o período chuvoso está acima da média registrada nos últimos anos no município.

O pesquisador informou que, segundo dados colhidos pela Embrapa, nos primeiros 15 dias, dias, 12 foram chuvosos. “A expectativa é que em abril as chuvas cessem de forma constante”, informou.

Texto e fotos: Assessoria