ARTIGO: Desenvolvendo Pessoas

O sucesso de muitos administradores é conseqüência de sua visão e postura, seguidos do planejamento criterioso e seleção meticulosa de suas prioridades. Ano após ano, nossas empresas têm a oportunidade de desenvolver os pontos fracos de seus colaboradores, bem como aprimorar seus pontos fortes. Creio que todas querem isso, porém bem poucas agem nesse sentido.

Como está o desenvolvimento profissional de seus gerentes e supervisores? Seus resultados são visíveis e concretos ou subjetivos e aleatórios? Seu orçamento para Treinamento é proporcional ao grau de inexperiência e ineficiência de seus colaboradores?

Desenvolver talentos, capacitar pessoas, proporcionar a evolução na carreira profissional está sob a responsabilidade do gerente de Recursos Humanos ou a Diretoria trouxe para si tal responsabilidade? O Treinamento é um dos poucos instrumentos disponíveis para transformar potencialidades em desempenho funcional. Portanto, invista nisso; explore-o à exaustão. O grau de profissionalismo das organizações é identificado pela sua capacidade de planejar com acerto, de priorizar com critério e de desenvolver potencialidades com metodologia.

A consolidação anual das deficiências funcionais, apontadas pelo processo de avaliação do desempenho, deve determinar a extensão e profundidade do seu programa de treinamento. O retorno do investimento em Treinamento deve ser monitorado mesmo que haja na empresa o entendimento que este é um processo difícil de ser executado.

Desenvolver pessoas é uma tarefa árdua, requer transparência dos envolvidos e um eficiente sistema de comunicação. Examinar aspectos da personalidade, tentar mudar valores, alterar o processo decisório das pessoas, é algo delicado e difícil, trabalhoso e moroso, porém não é algo impossível de ser realizado. Implantar as melhores técnicas é desafiador, porém altamente gratificante.

Conclusão: A organização ideal é aquela que possui um estruturado e eficiente sistema de desenvolvimento de pessoas; que sabe identificar as deficiências de seu corpo funcional e a seguir age visando solucioná-las. Como conseqüência disso cresce e se renova com sustentabilidade. É imperioso cercar-se de pessoas capazes e íntegras; delegue responsabilidade e a supervisione; introduza regras claras e práticas. Fazendo isso você motivará seus colaboradores; você obterá a lealdade deles; você estimulará seu quadro de pessoal através de mudanças. Eu creio nisso!

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS CONSULTORIA.

Fonte: Extra de Rondônia