Através da Emater, governo estadual promove evento voltado ao agronegócio em Colorado do Oeste

Começou ontem sexta-feira, 24, a “Rodada de Negócios” no Município sulista, realização voltada ao estímulo do setor agropecuário. Participam da iniciativa produtores rurais da região, além de organismos públicos, agentes financeiros. A organização e realização da feira é da Emater, com participação da Associação Comercial e Industrial de Colorado do Oeste.

A Rodada de Negócios conta com exposição de produtos, máquinas e equipamentos, agencias de crédito e stands de agroindústrias de todo o Cone Sul. Na ocasião estão sendo oferecidas linhas de crédito especiais para pequenos, médios e grandes produtores. Além disso estão programadas várias palestras dos mais diversos assuntos ligados ao campo.

O evento está sendo realizado no Parque de Exposições Marcos Donadon, e prossegue ao longo do final de semana, com encerramento previsto para a tarde de domingo. O secretário estadual de agricultura e o vice-governador Daniel Pereira devem participar da feira.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia