Carreta prensa automóvel em saída de pátio de posto de combustível

Acidente envolvendo uma carreta bi trem Iveco Strallis e um automóvel Renault, aconteceu na tarde deste sábado, 25, no pátio de um posto de combustível, no bairro Vila Operária, saída para Cuiabá.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem Extra de Rondônia, o motorista da carreta fazia uma conversão quando imprensou o carro.

Apesar dos estragos no automóvel, não houve feridos, apenas danos materiais. As partes envolvidas entraram em acordo no local. Com isso, não foi preciso registrar boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia