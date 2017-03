Ciclista é atropelada no Jardim Primavera

Uma ciclista que trafegava pela Avenida Presidente Nasser, acabou sendo atropelada por uma picape Fiat Strada que trafegava na Avenida Otávio José dos Santos.

A vítima sofreu um ferimento na cabeça e foi socorrida rapidamente ao Hospital Regional por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Vilhena.

O acidente foi registrado por volta das 19h00 deste sábado. A motorista do veículo que seguia sentido Melvin Jones, estava muito abalada e não quis dar entrevista, apenas relatou que a vítima seguia sentido Avenida Rondônia.

A ciclista estava sozinha no momento do acidente. A condutora da Picape não se feriu. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local realizando trabalho de praxe.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia