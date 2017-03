Concurso da Sesau em Rondônia; provas são adiadas para maio

Uma nova retificação no edital do concurso para provimento de 1.140 vagas para a Secretaria de Saúde de Rondônia (Sesau) foi divulgado nesta sexta-feira pela Superintendente Estadual de Gestão de Pessoa, Helena da Costa Bezerra. Com isso, um novo calendário do certame foi também divulgado.

As alterações definem uma nova data para o pagamento das inscrições. O dia 29 de março é o prazo final.

Outra mudança é na data das provas, antes previstas para 29 e 30 de abril e que agora acontecem em 6 e 7 de maio. O resultado final sairá em 28 de junho.

O concurso para vários cargos está sendo realizado pela Funrio. Os salários dos profissionais variam de R$ 717,79 a R$ 9.028,76, dependendo da função exercida e jornada de trabalho desempenhada, que pode chegar a até 40 horas semanais.

O concurso terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos a todos os cargos; avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos aos cargos de nível superior; avaliação médica admissional, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos e checagem de pré-requisitos e comprovação de documentos, de caráter eliminatório, para os candidatos a todos os cargos.

CONFIRA O NOVO CALENDÁRIO