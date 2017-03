Deputada Rosangela cumpre agenda no Cone Sul e anuncia emendas para atender população

A parlamentar recebeu o convite do Senador Valdir Raupp e juntos percorreram as cidades da região fortalecendo os compromissos com os municípios

Nesta última sexta-feira, 25 de março, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) esteve trabalhando por todas as cidades do Cone Sul do estado de Rondônia, apresentando projetos, anunciando emendas e fortalecendo vínculo com os moradores da região.

Acompanhada do senador da república, Valdir Raupp (PMDB), ela visitou as cidades, reunindo-se com prefeitos, vereadores, secretários e moradores para debaterem melhorias e anunciar também emendas que fortalecem os municípios.

CABIXI

A primeira cidade visitada foi o município de Cabixi, onde a deputada apresentou a emenda de R$ 500 mil para a construção de um Barracão com piscina que atenderá pacientes, idosos e portadores de necessidades especiais para a realização de hidroterapia e reabilitação. Também a chegada de um Caminhão Truck que atenderá a agricultura auxiliando no transporte de calcário, esterco, entre outros e um trator destinado à agricultura familiar.

O município de Cabixi também será contemplado 100 kits que fazem parte do programa do Governo do Estado “Mãezinha Rondoniense” que visa contribuir com o enxoval do recém nascido.

COLORADO DO OESTE

Em Colorado do Oeste, a parlamentar participou da 3ª edição do Dia do Negócio que é um dos maiores eventos de agronegócio da região. Na oportunidade, anunciou a aquisição de uma patrulha mecanizada no valor de R$ 712 mil reais, que contará com uma PC e um Caminhão truck para atender a cidade.

A emenda de R$ 50 mil reais para uma Padaria Popular que atenderá a Associação de Mulheres na linha mini Eixo e uma ambulância SAMU, equipada com Semi UTI.

CEREJEIRAS

Em de Cerejeiras, na inauguração da ponte sobre o Rio Arara, na Linha 4. “Foi um momento de muita alegria para os produtores que ali residem e que agora podem contar com uma estrada de qualidade, com melhores condições no transporte de alunos, escoação de produção agrícola e locomoção”, disse a deputada.

A deputada também destinou ao município uma ambulância SAMU, toda equipada como Semi UTI. Além de uma emenda no valor de R$ 75 mil reais para atender o esporte, com uniformes e mais R$ 75 mil reais para atender 250 gestantes no Programa “Mãezinha Rondoniense”. A Deputada também divulgou a reabertura da Associação Marcos Donadon no próximo mês que visa atender toda a região.

CORUMBIARA

Já no município de Corumbiara, a deputada anunciou que muito em breve o município receberá uma ambulância SAMU, equipada com uma Semi UTI para atender as emergências na saúde. 100 kits do programa “Mãezinha Rondoniense” e R$ 50 mil para a aquisição de uniformes aos desportistas. Logo após, ela percorreu diversas linhas, na área rural, tomando ciência da real necessidade e prioridade que os moradores estão enfrentando nessa temporada de chuva.

PIMENTEIRAS

Rosangela ressaltou todos os seus trabalhos e anunciou a chegada de uma ambulância SAMU, equipada com Semi UTI, mais R$ 40 mil para a reforma do portal no início da cidade, R$ 30 mil para atender a associação remanescente dos quilombolas e R$ 30 mil que serão destinados as prioridades da região.

Texto e Fotos: Assessoria