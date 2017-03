Pela segunda vez, prefeitura de Cerejeiras é furtada este ano

Pela segunda vez este ano, a prefeitura de Cerejeiras foi alvo de bandidos.

A primeira vez foi no dia 27 de fevereiro, quando na ocasião ladrões arrombaram a porta da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e praticaram o furto.

Desta vez, os bandidos arrombaram a janela do gabinete do prefeito. Porém, até o momento não foi feito levantamento do que os ladrões levaram, pois estão aguardando a chegada da Polícia Técnica (perícia).

Após os trabalhos da perícia, o boletim de ocorrência será feito, para que a Polícia Civil possa investigar o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia