PM recupera moto furtada e detém suspeito

No final da manhã deste sábado, 25, a Polícia Militar (PM) recuperou uma moto que tinha sido furtada numa empresa no bairro Parque São Paulo.

De acordo com informações da vítima, o suspeito identificado como Darlan Aguiar Macedo, de 21 anos, que foi detido pela PM de posse da motocicleta, quebrou o cadeado do portão, entrou quebrou o vidro e abriu a porta. Em seguida saiu com o veículo.

Porém, em abordagem a PM constatou que a moto era produto de furto. Com isso, o rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia