Prefeita de Chupinguaia rechaça boatos sobre afastamento do cargo

Há alguns dias circula o rumor pela cidade dando conta que a Chefe do Executivo local, Sheila Mosso, estaria pedindo dispensa do cargo por motivos de ordem pessoal. “Tudo isso não passa de conversa fiada, e vou permanecer na função para a qual o povo da cidade me elegeu”, disse a prefeita à reportagem do Extra de Rondônia.

Segundo a fofoca, o afastamento de Sheila seria por conta de problemas de saúde enfrentados pelo pai dela, que recentemente foi operado para extração de um câncer. “Meu pai está bem, foi curado da doença, apesar de ainda precisar de acompanhamento. Ele irá para prosseguir seu tratamento em Barretos, mas está em plenas condições de fazer isso sem precisar de minha presença. Graças a Deus, estamos superando este problema”, declarou.

A prefeita de Chupinguaia pediu apoio do site para desmentir o boato, e reafirmar à comunidade que permanece firme em seu compromisso. “Fui eleita para trabalhar pelo povo de nossa cidade, e posso assegurar a todos que irei até o final desta missão”, garantiu Sheila Mosso.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia