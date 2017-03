Vereadores elogiam secretário de obras por ações em Vilhena: “Cidade vai melhorar”

Os vereadores Ronildo Macedo (PV) e Célio Batista (PR) foram na manhã deste sábado, 25 de março, conversar com os moradores da rua 1502, onde uma patrola da secretaria de obras estava realizando o trabalho paliativo de patrolamento da rua, que possuía diversos buracos e lama.

“Vim acompanhar o trabalho da secretaria de obras, que ficou muito bom. Os moradores que conversei também acharam o trabalho bom e falaram que estavam precisando há tempos desse serviço”, afirmou o vereador do PV.

Macedo ainda elogiou o desempenho do secretário Josué Donadon que tem dado prioridade aos bairros mais carentes de Vilhena, “Sei que o Josué não foge do trabalho, e tem dado prioridade dentro do possível, por causa das chuvas, aos bairros mais necessitados da cidade. Isso mostra que a cidade vai melhorar”, destacou.

Por outro lado, Batista também elogiou o trabalho de Josué Donadon que vem enfrentando uma “avalanche” de problemas, com diversas demandas, muita chuva e poucos recursos. “Mesmo em condições adversas, ele tem feito mais que o possível”, finalizou o vereador que foi recebido por diversos moradores do bairro.

Texto e fotos: Assessoria