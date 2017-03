Barcelona vence Rondoniense e segue invicto no campeonato

O Barcelona venceu na tarde deste domingo, 26, o Rondoniense por 1 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e segue com 100% de aproveitamento na disputa do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

A partida foi válida pela terceira rodada da competição estadual. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Pablo, aos 45 minutos da primeira etapa.

Com o resultado, Barcelona chegou aos nove pontos e segue na ponta da classificação do Estadual 2017. Já o Rondoniense caiu para a quinta posição com três pontos.

No próximo domingo, o Barcelona encara o VEC no estádio Portal da Amazônia. Já o Rondoniense duela com o Genus no estádio Aluízio Ferreira.

O Jogo – Buscando a vitória em casa, o Rondoniense entrou em campo pressionando o adversário. Aos três minutos, Pemaza ganhou na corrida de seu marcador e bateu no canto do goleiro Rocha, mas a bola foi para fora.

Aos poucos, o Barcelona começou a se organizar em campo. Aos 24’, Tuquinha arrisca de fora da área, mas a bola vai para fora.

Ao 27’, Alesson tabela com Careca e bate, mas o goleiro Rocha faz grande defesa. Aos 40 minutos, Marquinhos cruza na área e Careca chega atrasado no lance.

Acuado, o Barcelona começou a explorar as bolas paradas. E em uma delas conseguiu chegar ao gol. Após levantamento na área, Pablo subiu livre e cabeceou para o fundo das redes, colocando o Catalão Vilhenense em vantagem.

Para a segunda etapa, o Barcelona retornou a campo disposto a truncar o jogo e explorar os contra-ataques. Já o Rondoniense passou a girar a troca de passes, mas sem muita objetividade. Aos 13 minutos, Alesson arriscou de fora da área e a bola passou rente a trave. No minuto seguinte, Cabelo recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Nos minutos finais, o Barcelona conseguiu emplacar dois contra-ataques. Aos 36 minutos, Xavão acreditou em uma jogada perdida, o goleiro Biro soltou a bola em seus pés. No lance, o volante do Barcelona bateu no canto, mas o goleiro do Rondoniense se recuperou, salvando o Periquito da Capital. Já aos 47 minutos foi a vez de Pablo arrancar desde o meio de campo, entrou na área e finalizou forte, mas o goleiro Biro fez grande defesa, salvando o Rondoniense.

Ficha Técnica



Rondoniense 0 x 1 Barcelona

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho);

Árbitro: Sidnei Pereira Oliveira;

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano e Anderson Grifftts Danny Brown; 4º árbitro: Servílio Patrício Oliveira;



Gol: Pablo aos 45’ do 1’;



Cartões amarelos: Marquinhos Carioca, Paulão e Quintino (Rondoniense); Cucaú (Barcelona);

Público Pagante: 140 torcedores; Renda: R$ 1720,00;



Rondoniense

Biro; Hércules, Quintino, Dhonathan e Marquinhos Carioca; Cabelo, Paulão e Pither; Careca (Eduardo Biscola), Alesson (Breno) e Pemaza (Fernandinho). Técnico: Elias Santana.



Barcelona



Rocha; Pablo, Douglas, Zé Klock e Victor Hugo; Vitão, Cucaú (Maikin), Xavão (Preto) e Edilsinho; Tuquinha (Diegão) e Cabixi. Técnico: Tiago Batizoco.

Fonte: Futebol do Norte