Em jogo morno, VEC e Genus empatam no Portal da Amazônia; fotos

Às 16 horas deste domingo, 26, a bola rolou no gramado do Estádio Municipal Arnaldo Lopes Martins, no Portal da Amazônia, em Vilhena.

O Vilhena Esporte Clube (VEC) ficou no empate de 1X1 com o Genus de Porto Velho.

O Genus marcou primeiro, numa jogada da esquerda o camisa 11 Gabriel sofreu falta dentro da grande área. O camisa 10 Luciano cobrou a penalidade máxima e converteu aos 35 minutos do primeiro tempo.

Sete minutos depois o camisa 3 Alex marcou e empatou para o VEC. O jogo foi morno entre as equipes. O público marcou presença e incentivou o VEC até o apito final do juiz.

