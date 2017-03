Atletas da AVV conquista medalha em campeonato nacional de voleibol

As atletas Aline Nair (levantadora), Ana Emerick (central), Adrielle Cabral (ponteira), e Thais Arcanjo ponteira e capitã, formadas pela Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), e titulares da seleção de Rondônia conquistaram medalha em competição nacional da modalidade.

Desta Vez a vitória veio com o bronze de Rondônia no CBS sub-19 promovido pela Confederação Brasileira de Voleibol no município de Saquarema-RJ sede da Entidade.

Sob o comando do professor Cesar Epifânio de Espigão do Oeste o resultado colocou o voleibol de Rondônia de volta à elite nacional, uma vez que as medalhistas conquistaram o acesso à primeira divisão da categoria.

Na primeira fase da competição nossas meninas venceram todos os jogos e superaram os selecionados da Bahia (3×1), Acre (3×0), e Maranhão (3×1); ficando com o primeiro lugar do grupo A.

Na semifinal Rondônia não encontrou seu melhor voleibol e acabou sendo superada pela seleção do Amazonas que ficou com o vice-campeonato após perderem para Goiás o título da competição.

Vilhena ainda contou com mais uma atleta formada pela AVV no brasileiro, uma vez que a atleta Eduarda Santana que mudou para Aracaju no início do ano integrou a seleção de Sergipe.

Fonte: Assessoria