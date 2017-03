CEEJA abre inscrições para “provão” em Vilhena

Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Vilhena (CEEJA) abre na próxima semana as inscrições para o Exame Geral, o provão. Com vagas limitadas a prova será aplicada no mês de maio e junho.

Do dia 03 de abril a 03 de maio de 2017, os interessados poderão fazer as inscrições sendo necessária a apresentação de uma foto 3×4, cópias do RG ou Certidão de Nascimento. Além da documentação o candidato à prova do ensino fundamental deve ter no mínimo a idade de 15 anos, e para ensino médio ter no mínimo 18 anos.

Semelhante ao EMEM, o provão será aplicado por componentes curriculares das áreas: matemática, ciência da natureza, linguagem e ciências humanas.

O local de prova será a escola Álvares de Azevedo, sendo aplicada nos dias 29,30 e 31 de maio e 01 de junho.

CEEJA está localizado na Rua Duzalina Milani, 757, Bairro Jardim Eldorado e atende de segunda a sexta-feira, das 07h as 22h00. Mais informações podem ser obtidas pelo número (69) 3321-2708.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação