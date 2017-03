CEREJEIRAS: Instrutores da Guarda Mirim e da escola Furacão fazem curso no CT do Atlético Paranaense

O policial militar Valmir Joaquim de faria presidente e instrutor da Guarda Mirim de Cerejeiras, em companhia do professor Paulo Daniel Rodrigues da escola de futebol Furacão, foram para Curitiba no Estado do Paraná participar de um curso intensivo no Centro de Treinamento do Clube Atlético Paranaense.

A participação no curso visa à capacitação para treinar e preparar alunos que tenham boas notas na escola para participar de peneira que o Clube realiza para descobrir novos talentos.

Valmir e Paulo participaram de várias palestras de como formar talentos, e ainda passaram por treinamentos físicos, teóricos e práticos, com a finalidade de revelar atletas.

“O Clube Atlético Paranaense quer o projeto sirva de exemplo, mas se os participantes não seguirem carreira vai ficar a formação de caráter, já que o projeto visa tirar crianças das ruas e afastá-las das drogas. Para participar o candidato tem que ter media boa na escola, esse é o critério adotado pelo Clube, e será passado para os nossos alunos,” enfatizou o instrutor.

Além do curso, foram mostrados a vivencia dos atletas e visita nas instalações no estádio. Para as escolas conveniadas, os alunos indicados terão o mais moderno Centro de Treinamentos a sua disposição. Os atletas escolhidos vão pagar apenas as passagens o restante é por conta do Clube.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia