COLORADO: tempestade deixa moradores em pânico; vários bairros estão debaixo d’água-vídeos

Chuva com fortes ventos, trovões e raios, deixou moradores da cidade de Colorado do Oeste em pânico no começo da noite desta segunda-feira, 27.

De acordo com informações, fotos e vídeos recebidos na redação do Extra de Rondônia, há 30 anos, não chovia tanto quanto choveu nesta noite em Colorado. Diversos bairros e parte do centro estão cobertos pelas águas que transbordaram de córregos que cortam a cidade.

A chuva começou por volta das 19 horas e durou cerca de 1h15 minutos. Tempo suficiente para acabar a energia e deixar ruas e avenidas intrafegáveis, carros foram arrastados pela enxurrada como mostram as imagens, casas alagadas, arvores arrancadas pela raiz, placas e antenas voaram para longe.

Não há informação de pessoas desabrigadas ou feridas.

