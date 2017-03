Encontro de tatuadores reúne profissionais em Vilhena; veja fotos

Vilhena sediou nesse final semana a 2ª edição da Convenção de Tatoo. O evento foi realizado no salão Rotary Club.

O encontro dos profissionais começou na última sexta-feira, 24, e encerrou no domingo, 26. Contou com a participação do tatuador Andy Marques, do Rio de Janeiro.

Workshop, música ao vivo, concurso de melhor tatuagem e Miss Tattoo 2017 foram algumas das atrações da convenção que reuniu centenas de pessoas.

Segundo o coordenador do evento, Timilo Tattoo, tatuadores de vários estados e região marcaram presença.

“Nessa edição conseguimos reunir talentos vindos de Mato Grosso, São Paulo, Acre e até mesmo do Peru, além é claro de Rondônia”, enfatizou Timilo.

O espaço não foi só para os artistas da tatto, mas também para a “body piercing” e micropgmentadora, Luciene Aquino, que veio de São Paulo para expor.

“Os vilheneneses são super-receptivos e a estrutura atendeu as nossas expectativas”, declarou Luciene.

O título de Miss Tattoo 2017 ficou com Clarice Filtz, 28 anos, de Porto Velho, sendo o segundo lugar Elis Melo ,25, de Porto Velho. De acordo com a organização cerca de 50 profissionais expuseram seus trabalhos.

O Extra de Rondônia clicou os melhores momentos. Confira.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia