Ezequiel Neiva reafirma compromisso para executar de obras nos municípios do Cone Sul

Em reuniões com prefeitos dos municípios do Cone Sul de Rondônia, o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, reafirmou o compromisso da execução de projetos de asfaltamento urbano, construções de pontes de concreto, instalações de bueiros metálicos, pavimentação e restaurações de rodovias, além recuperação das estradas de terra após o fim do período de chuvas.

Ezequiel Neiva acompanhou parte da agenda do senador Valdir Raupp e da deputada federal Marinha Raupp, que percorreram os sete municípios do Cone Sul (Vilhena, Cerejeiras, Colorado D’ Oeste, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia). O diretor do DER participou das reuniões em Corumbiara e Chupinguaia, as quais também tiveram a presença do superintendente do Incra em Rondônia, Brito do Incra, e do superintendente da Funsa/RO, Pedro Villar.

Em Corumbiara a reunião ocorreu na Câmara de Vereadores. Neiva disse que o asfaltamento da Rodovia do Boi, de Corumbiara a Vitória da União, está em licitação e deve começar após as chuvas. Afirmou também que nos próximos dias o governo de Rondônia iniciará o recapeamento com microrevestimento asfáltico, da RO-370 no acesso a Corumbiara. Citou ainda três pontes de madeira em licitação para a Linha Zero. “Além disso, o dinheiro para a recuperação das estradas dos assentamentos da região está na conta. Estamos licitando novamente”, acrescentou.

Para Chupinguaia, Ezequiel Neiva disse que o DER construirá uma ponte mista (concreto e aço) sobre o rio Pimenta, no distrito de Novo Plano; anunciou a prefeita Sheila Mosso mais dois quilômetros de asfaltamento urbano e destacou que a restauração (com microrevestimento asfáltico) da RO-391 será executada em abril. A reunião foi no gabinete da prefeita Sheila

Da mesma forma, todas as ações já anunciadas para Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cabixi e Pimenteiras estão asseguradas também. Neiva garantiu que após as chuvas começam as obras de asfaltamento urbano em Cerejeiras; o asfaltamento no acesso a Pimenteiras (as pontes nos rios Araras e Santa Cruz estão em construção). “Em Vilhena estamos construindo a Estrada da Resina. Temos um vasta programação para eliminar pontes velhas de madeira em toda a região do Cone Sul, que conta hoje com duas Residências do DER, em Vilhena e Colorado”, destacou Neiva.

Todas essas ações ocorrem, segundo o diretor do DER, porque o governador Confúcio Moura sabe da importância do Cone Sul para a economia rondoniense. Precisamos apoiar os produtores que movimentam a economia”, atentou.

Autor e fotos: Nilson Nascimento