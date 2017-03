Justiça impede City Lar de promover demissão em massa em Rondônia

A justiça do trabalho no estado de Rondônia proibiu a empresa Ricardo Eletro/City Lar de demitirem seus funcionários até segunda ordem sob pena de multa de R$ 1 milhão. A decisão foi tomada pela juíza substituta do trabalho Heloísa Poliziel de Oliveira.

A ação foi impetrada pelo SITRACOM/RO (Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços no estado de Rondônia). De acordo com o pleiteamento do sindicato a empresa está se aprontando para fechar as portas no estado, porém em nenhum momento sentou para conversar sobre as demissões coletivas com os representantes dos trabalhadores.

A Ricardo Eletro/City Lar vem passando por uma profunda reformulação. No estado do Amazonas fechou todas as unidades, deixando centenas de pessoas sem emprego, afetando diretamente suas famílias.

O medo dos trabalhadores em Rondônia é de que aconteça mesma situação que ocorreu no Amazonas. Aqui, são 20 unidades espalhadas só nas cidades do interior e uma demissão repentina causaria sérios embaraços às comunidades.

Para a juíza, a demissão promovida por uma empresa que arca com todos os tributos e benefícios ao trabalhador, exigidos pela legislação vigente, é um direito do empregador. Porém, quando o assunto é demissão coletiva, os impactos sociais e financeiros causados se potencializam, sendo necessária uma ação diferenciada para essa medida.

Além do impedimento e da multa estipulada, os responsáveis pela empresa foram intimados a comparecerem em reunião com o sindicato da categoria mediada pelas autoridades competentes.

Na capital a expectativa é de que o grupo City Lar feche as portas nos próximos meses. A empresa, recentement, passou por uma fusão com o gigante do ramo Ricardo Eletro.

