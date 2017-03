Ladrões levam combustível e baterias de trator da prefeitura de Colorado

A ocorrência de furto de combustível e baterias de um trator esteira da marca Komatsu D41A que pertence à prefeitura do município de Colorado do Oeste, foi registrada na delegacia de Polícia Civil na manhã desta segunda, 27.

De acordo com o boletim, o operador da máquina relatou que após o dia de trabalho, deixou o trator no local, e ao retornar para continuar no dia seguinte, percebeu que o óleo diesel que estava no tanque cerca de 80 litros tinha sido furtado. Além do óleo, duas baterias de 100 amperes da marca LA também foram levadas.

O caso foi registrado para que a Polícia Civil possa investigar o fato.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração