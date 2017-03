Maurão de Carvalho participa de Corrida de Jerico e anuncia apoio ao município

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), participou no último domingo (27) da Corrida Nacional de Jerico, em Alto Paraíso, a convite da prefeita Helma Amorim (PTB).

O deputado aproveitou para anunciar que irá destinar recursos para construção de uma praça, com campo de futebol e área de lazer, num espaço no bairro Alvorada.

“A competição atrai muita gente e está retomando seus bons tempos, gerando oportunidades de negócios temporários e inclusive sendo motivo de cobertura nacional de emissora de televisão”, disse Maurão.

Antes de ir ao “jericódromo”, como é chamada a área de competição, o presidente, acompanhado da prefeita e do secretário municipal de Obras, Ericson Lopes, o Guingo, visitou espaço onde caminhões, veículos e máquinas estão guardados. “É um cemitério de sucatas. Infelizmente, esta é a situação do nosso município. Carros imprestáveis, máquinas quebradas. Mas, com apoio e trabalho, vamos enfrentar tudo isso”, afirmou Helma.

Logo em seguida, a comitiva esteve no bosque do bairro Alvorada. No local, Maurão assumiu o compromisso de alocar recursos para a construção de uma praça, com área de lazer e campo de futebol. “A cidade não tem uma praça, vou alocar recursos, ainda neste ano, para que a obra seja construída. A prefeitura vai encaminhar o projeto e vou trabalhar para destinar o dinheiro, melhorando a urbanização da cidade”, destacou.

Maurão concedeu entrevista à emissora de rádio local, onde reafirmou o seu compromisso de apoiar a prefeitura. Depois, ele foi ao jericódromo onde se juntou aos deputados estaduais Adelino Follador (DEM), Saulo Moreira (PDT), Geraldo da Rondônia (PSC) e Léo Moraes (PTB), para prestigiar as disputas.

Em sua 14ª edição, o evento reuniu competidores para disputas nas modalidades de um e dois pistons, em máquina movidas a motores estacionários, adaptados em jeringonças que enfrentam o lamaçal e atraem a atenção de pessoas de várias regiões de Rondônia e de outros estados.

Autor e foto: Assessoria