Membros da LCP são detidos com arma de fogo na área rural de Cabixi

Por volta das 08 horas deste domingo, 26, uma guarnição da Polícia Militar (PM), fazia patrulhamento na “Operação Paz no Campo” pela linha 12 Km 15 – em Cabixi, quando abordaram um carro com quatro pessoas, sendo que um menor de idade portava um revólver com seis munições intactas.

Os ocupantes do veículo foram identificados como José Aparecido de Souza, que disse ser membro da Liga de Camponeses Pobres (LCP) e é secretário financeiro da liga no assentamento Igarapé Preto, Silvano Pereira Batista, disse à polícia que é presidente da associação Igarapé Preto, Valtair Pereira Veríssimo – membro e C.A.P.B, menor de idade, que portava um revólver municiado.

A guarnição foi até ao assentamento e constatou que várias famílias estão no local. Segundo o presidente do assentamento, cerca de 200 famílias estão inscritas na LCP para pleitear lote na fazenda Quadrazi que fica na região onde estão acampados. Cada associado paga R$ 200,00 por mês para a LCP.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, onde foram apresentados ao delegado para que os fatos sejam esclarecidos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração