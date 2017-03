Prefeita e vice recebem prêmio “Personalidades em Evidência”

Na noite deste sábado, 25, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) e o vice Darci Cerutti (DEM), receberam o prêmio “Personalidades em Evidência”. O evento homenageou 40 personalidades que se destacaram por sua atuação no município.

Organizado pelo colunista social, Valdeci Tergon, o prêmio que já é tradição em Rondônia, chegou à décima edição este ano. A premiação contou com apresentações musicais, desfile de moda apresentando as coleções de vestimentas de gala.

O evento contou com a presença de vários secretários municipais, entre eles Daniel Machado (Terras), Valdinei Araújo (Planejamento), Jorge Rabello (Meio Ambiente), Nair Cerutti (Assistência Social), e sua adjunta, Juliana Paula, além de comunicadores, vereadores e empresários do município que foram homenageados no evento.

Acompanhada do esposo, o ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon a prefeita recebeu o prêmio. Muito feliz com a homenagem ela agradeceu a Valdeci Tergon pela atenção e o carinho.

“Acredito que é importante homenagear as personalidades que se destacam no município, pois incentiva a continuarem trilhando um caminho do sucesso e com isso todo o município ganha. Podem ter certeza que estamos trabalhando para Vilhena crescer e desenvolver cada vez mais com qualidade de vida para a população”, disse a prefeita.

Autor e fotos: Assessoria