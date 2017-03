Prefeita se reúne com servidores e apresenta novo diretor do SAAE em Vilhena

Rosani Donadon pediu apoio a Ari Joan e parceria dos servidores para acelerar o ritmo de trabalho da autarquia.

A prefeita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) empossou no início da tarde desta segunda-feira, 27, o novo diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Arijoan Cavalcante. Ele entrou no lugar do ex-chefe da autarquia, César Stefanes, que deixou o cargo no dia 20 de março.

Ari foi apresentado formalmente à equipe pela própria prefeita e durante sua fala, o novo comandante do SAAE ressaltou o interesse em fomentar o atendimento ao público, cortar gastos e trabalhar com transparência. Cavalcante defendeu, ainda, austeridade na administração garantindo o respeito aos usuários do sistema de água.

Em sua fala, Rosani Donadon pediu a compreensão e parceria dos servidores para acelerar o ritmo de trabalho da autarquia, proporcionando mais qualidade no atendimento. Sobre o novo diretor do SAAE, Rosani destacou suas qualidades, bem como o conhecimento que Arijoan tem de administração pública. “Eu trabalho com o Ari há anos e sei da sua capacidade técnica, uma vez que é profundo conhecedor dos trâmites administrativos, além de ser rigoroso no trato com a máquina pública”, elogiou.

Arijoan assume o comando do SAAE com a responsabilidade de colocar as contas da autarquia em ordem, garantir o fornecimento de água com regularidade além de equilibrar os gastos com a arrecadação do órgão.

QUEM É ARI JOAN?

É Bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado no ensino de matemática. É servidor público federal do IFRO. Exerceu o cargo de pró-reitor de administração no IFRO, em Porto Velho. Foi secretário municipal de educação, gerente de orçamento na Secretaria de Educação de Vilhena e assessor especial de integração governamental.

