SEMED libera pagamento de horas extras atrasadas aos servidores da educação

Já foi liberado aos servidores municipais de educação do município de Vilhena, o pagamento de horas extras atrasadas, referente ao mês de novembro e de dezembro de 2016.

Mais uma vez a atual administração cumpriu um compromisso com os trabalhadores, deixando a folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Educação em dia.

A secretária de educação, professora Raquel Donadon, comemorou pelo compromisso honrado com os servidores em educação e falou sobre o esforço de valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais. “Esse é o compromisso firmado pela prefeita Rosani Donadon (PMDB), de efetuar o pagamento das horas extras atrasadas e manter o pagamento em dia, valorizando os servidores”, disse Raquel.

A professora Raquel Donadon falou também que a Prefeitura Municipal de Vilhena (PMV) juntamente com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) se uniram para concretizar a efetuação do pagamento, pois assumiu uma pasta que havia dívidas pendentes. “Mesmo com dívidas herdadas, nós estamos nos organizando para deixar a efetuação de pagamento em ordem e sem atrasos”, arrematou a secretária.

Autor e foto: Assessoria