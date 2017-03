VILHENA: amanhã tem manifestação popular contra a PEC-287 que trata da reforma da previdência

Sindicatos com apoio da Igreja Católica em Vilhena, vão se reunir nesta terça-feira, 28, para se manifestarem contra a PEC – 287 que trata da reforma da Previdência Social.

No projeto do Governo Federal, o tempo mínimo passará de 15 para 25 anos de contribuição, sem garantia de beneficio total. 25 anos – 76% do benefício – 49 anos, integral.

Por isso, as entidades de classes estão convocando a sociedade em geral para participarem da manifestação que vai percorrer as principais ruas da cidade.

A concentração será na Praça Nossa senhora Aparecida – no centro de Vilhena, a partir das 16h30.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo/Extra