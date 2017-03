“Baile do Patrão” comemora 10 anos em Cerejeiras; concorra a ingressos



Frank & Diego e João Victor & Caldeira são as atrações da festa de 10 anos do “Baile do Patrão”, em Cerejeiras. O baile esta marcado para o sábado, 15 de abril, no Espaço e Eventos Rodrigues.

A dupla Victor & Caldeira será a primeira a subir ao palco, sendo a atração principal os sertanejos vindos do Mato Grosso, Frank & Diego.

O baile é tradição na região e esta sendo organizado pelo DJ Samuka. Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda: Giselle Presentes, Supermercado Castelo, Mercado Rodrigues e Bauflex.

Mais informações e reserva de mesa pelos telefones (69) 9 8423-2530 e 9 9212-8529.

O Extra de Rondônia que não fica fora de uma boa festa sorteia para os internautas três ingressos o show.

Para participar basta responder a seguinte pergunta: “Quantos ano o Baile do Patrão esta comemorando?”.

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato.

O sorteio será realizado na sexta-feira, 07 de abril, e o nome dos ganhadores será divulgado no site.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação