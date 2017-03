Bombeiros conquistam o 1º Intersecretarias e convidados de Futsal

A equipe dos Bombeiros decidiu com o time dos Agentes Penitenciários a final do 1º Campeonato Municipal Intersecretarias e Convidados/2017.

A partida foi na noite de sábado, 25, na quadra do ginásio Jorge Teixeira. O jogo terminou com vitória de 07 x 03 em cima do Agentes Penitenciários.

Antes da decisão, teve uma partida amistosa entre duas equipes femininas. As atletas do Coração Valente venceram as do União pelo placar de 01 x 00.

Na disputa do terceiro e quarto lugares, o time da Semec levou a melhor em cima da equipe do 3º BPM. A vitória por 03 x 02 deu a terceira colocação para a Semec na competição.

O Intersecretarias e Convidados teve ainda a modalidade de Truco sendo que a campeã foi a PM com a dupla Nerceu e Sapo, no segundo lugar a dupla Zóio de Boi e Thiago da Semec, que conquistou ainda a terceira posição com a dupla Eder e João.

As decisões do Futsal e do Truco, na avaliação do secretário da Semec, Natal Jacob, teve uma boa participação do público e da arbitragem. Ele destacou ainda a presença do vereador Suchi e do seu adjunto, Manoel Ayres. “Todos estão de parabéns e aminha equipe deu um show de bola, n qual presto homenagem na pessoa do professor Ayres. Agradeço a presença do vereador Suchi que veio acompanhar as partidas finais da competição e em especial à prefeita Rosani Donadon pelo apoio incondicional ao esporte de nosso município”, comentou.

Texto e foto: Assessoria