Bruninho & Davi e Henrique & Diego se apresentam neste sábado no BT Ranch em Vilhena



O palco do “Vilhena Music” será pequeno para os sertanejos Henrique & Diego e Bruninho & Davi, que prometem animar o público. O show acontece neste sábado, 1º de abril, no BT Ranch, descendo o Pesque Pague do Roque, em Vilhena.

O evento é promovido por Beto Produções e Eventos, e contará com uma megaestrutura e pré-show de artistas locais, a partir das 21h00.

Ingressos seguem sendo comercializados no valor de R$ 45,00 a pista, R$ 75,00 a área vip e R$ 90,00 o camarote individual. Informações através dos telefones (69) 9 8112-4499 e 9 8433-4843.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação