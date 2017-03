Com R$ 16 mil em premiação, 2ª edição do torneio de pesca será em abril em Cerejeiras

O espaço de eventos Rodrigues, de uma tradicional família de comerciantes em Cerejeiras, será palco mais uma vez de um torneio de pesca. O evento será num domingo, 30 de abril, véspera de feriado.

Segundo os organizadores, a 2ª edição do torneio de pesca terá várias atrações, com música, almoço com churrasco, saladas, porções de peixes e bebidas em geral.

A premiação será em dinheiro e chega à quantia de R$16.000 mil, sendo distribuída da seguinte forma:

1°Lugar : R$10.000,00

2°Lugar : R$3.000,00

3°Lugar: R$2.000,00

4°Lugar : R$1.000,00

As inscrições são limitadas e podem ser adquiridas nos pontos de venda: Mercado Rodrigues (Cerejeiras) e em Vilhena no Armazém do Pescador e Banca do Zoio, no valor de R$200,00 (dupla ou individual).

Maiores informações nos telefones (69) 3342-2394, 99297-7932 e 99976-4751.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Espaço Eventos Rodrigues