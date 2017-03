Comunidade quilombola de Pimenteiras recebe certificação da Fundação Palmares

A Comunidade Santa Cruz de Remanescentes Quilombolas do município de Pimenteiras do Oeste, em Rondônia está comemorando o recebimento do certificado como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares (FCP).

Segundo Izabel Mendes, a comunidade está muito feliz com a certificação. “Esta certificação é um marco para o povo pimenteirense que tem mais da metade da população formada por descendentes dos quilombos da região”, disse Izabel que informou que há cinco anos eles lutam juridicamente pela validação da entidade.

Izabel disse que a análise da solicitação de reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo foi realizada em 2015 pelo Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro (DPA), cuja atuação compreende um conjunto de atividades relacionadas à proteção, preservação e promoção da identidade das comunidades remanescentes de quilombos e das comunidades religiosas de matriz africana.

“Estamos muito felizes, pois demorou, mas a certificação chegou e agora vamos lutar para conseguir outros benefícios”, falou Izabel.

Atualmente, existem, ao todo, 2.620 comunidades certificadas. Estas ações estão previstas no Plano Nacional de Cultura (PNC) do Ministério da Cultura (MinC).

Izabel informou que a comunidade é descendentes do quilombo de Vila Bela da Santíssima Trindade e do quilombo do Piolho, ambos do Mato Grosso, cujos antepassados subiram o Rio Guaporé no século XIX.

Izabel ressalta que com a certificação os quilombolas de Pimenteiras vão receber incentivos do governo federal, entre outros benefícios, sendo o principal é a valorização cultural da comunidade. “Com a certificação vamos conseguir manter as vestimentas, as comidas, a danças entre outras tradições”, salienta Izabel.

Autor: Andréia Machado

Fotos: Marcio Guilhermom e Washington Kuipers