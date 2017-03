Concurso elege em abril Miss e Mister Comodoro 2017

Beleza, glamour, charme e simpatia são qualidades buscadas nos participantes do concurso Miss e Mister Comodoro 2017. O evento acontecerá no dia 15 de abril no salão Paroquial a partir das 22h00.

Com premiação até a terceira colocação seguem na disputa do titulo de Miss seis beldades, já pelo posto de Mister são sete rapazes.

Além da coroação, a dupla Brother & Netto promete agitar a festa comandando o baile. O concurso é coordenado pela Prefeitura Municipal, através do diretor de Cultura, Eliezer Luciano, e o Projeto Passarela de Palmira Zanete.

De acordo com a organização apenas ingressos no valor de R$ 15,00 estão disponíveis para venda, pois as mesas já se esgotaram.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 9 9650-0581 ou no centro de eventos Lourenço Nanbikuara.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação