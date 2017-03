Edital para Conhecimento de Terceiros

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

Prazo: vinte dias

DE: Giancarlo Rebelato, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o n. 928.836.219-34, portador do RG12/c.3233,438, filho de Valdoilo Rebelato e Marilene Balbinoti Rebelato

FINALIDADE: Faz saber a quem possa interessar, que se encontra PENHORADO os direitos de posse do imóvel denominado Fazenda Primavera, localizada no 2°eixo, entre 11 e 12, zona rural, Comarca de Colorado do Oeste/RO, cidade de Cabixi/RO, do executado Giancarlo Rebelato, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o n. 928.836.219-34,portador de RG 12/c.3.233.438, filho de Valdoilo Rebelato e Marilene Balbinoti Rebelato, se abstenha de praticar atos de acultação /alienação sobre a referida área (Pedido folhas 390)

Vara :2ª Vara Civel

Processo :0008498-11.2010.822.0014

Classe : Cumprimento de Sentença

Parte Autora :Guaporé Maquinas e Equipamentos Ltda

Advogado :Sandro RicardoSalonski Martins OAB/RO 1084 e outros

Sede do Juízo: Fórum Des. Leal Fagundes, Avenida Luiz Mazziero, nº4.432, Jardim América, Vilhena –RO,76980000.

Vilhena, 16 de março de 2017.

MARIA JOSE MADEIRA GAVAZZONI

Escrivã-2°Vara cível, cadastro 2212-8,

Que assina por ordem da MMª.Juiza de Direito